Москва, , 14:58 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы порадовали своих читателей множеством курьезов и любопытных историй. Аренда «собаки-террориста», субботник однофамильцев, столица сусликов и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Константин Коровин. Сирень. 1915

Центральный федеральный округ

Доска объявлений «Авито» регулярно радует любителей курьезов. На днях для москвичей разместили удивительное предложение – арендовать «собаку-террориста». Цена – 2500 рублей. В объявлении говорится, что собака уничтожит вещи и обгадит квартиру. «После этого заводить кого-то не захочется», — объясняют смысл аренды «Новости Москвы».

Северо-Западный федеральный округ

Весной у сотрудников спасательных служб по всей стране горячая пора: надо снимать со льдин рыбаков и любителей экстремальных прогулок. Ленинградская область сумела отличиться в этом вопросе. Здесь спасателям пришлось забирать с реки рыбака, который поехал на лед на… велосипеде. По словам FlashPiter, абсурдней уже некуда.

В Новгородской области придумали запоминающийся сувенир по случаю грядущего в будущем году 150-летия уроженца этого края композитора Сергея Рахманинова. На его малой родине запустили гастрономическую новинку: варенье из цветов сирени. «ТопГан» объясняет, почему выбрали сирень. Во-первых, это любимый цветок композитора. Во-вторых, название одного из лучших его романсов. И даже в-третьих: после каждого концерта Рахманинов получал в подарок букеты сирени, потому что они ассоциировались у него с родиной, которую ему пришлось покинуть. В общем, выбор варенья был очевиден.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде объявился охотник на крыс, который разгуливает возле стройки одной из школ с ружьем. «MDK Нижний Новгород» пишет, что полиция начала проверку, а местные говорят, что мужчина занимается полезным делом и сокращает популяцию грызунов, которые слишком сильно развелись на стройке.

На центральной площади Уфы появился газон, который вправе назвать самым странным в стране. Это пластиковая трава, «посаженная» в бетонное основание. «Поливать не надо, да и земля пластику не нужна – такое вот вечнозеленое нечто», — удивляется «Башкирский домовой».

В Мордовии во всю занимаются туристическим продвижением региона. «Голос торамы» узнал, что одно из новшеств будет практически по мотивам книги про Чарли и шоколадную фабрику. В республике станут водить экскурсии по заводу мороженого. Заодно туристам готовы показать музей спорта и завод оптико-волоконных систем, где, возможно, устроят промышленный квест, а на роли экскурсоводов пригласят руководителей.

«Большая П» пишет, что кинотеатры Перми нашли выход из ситуации с дефицитом фильмов. Они собираются запустить фильмы для иностранцев, на разных языках. Новация, по идее, должна заинтересовать студентов из других стран, которых немало в Перми. В прокат уже намечен индийский боевик «Золотые прииски Колара: глава 2», его будут показывать на хинди с русскими субтитрами.

«Саратовщина» удивляется мостопаду с Саратовской области, который начался одновременно с местной предвыборной кампанией. В городе Балаково обвалился пешеходный мост, в Саратове рассыпалась подпорная стенка автомобильного моста. В области смеются над совпадением и вспоминают начало фильма «День выборов-2», где мост развалился аккурат перед выборами губернатора.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону поставили самый длинный рукоход в мире. Его прозвали «Царь-рукоход», в нем девяносто метров. Рукоход – это спортивный снаряд, на котором надо повиснуть и двигаться, перебирая руками по перекладинам. «В микрорайоне так и не появились школа с детским садом, зато жители теперь могут выйти размяться после долгой катки в «Доту» или тяжелого рабочего дня», — пишет Don Mash и советует продолжить рукоход хотя бы до соседней улицы.

Между тем другая большая головная боль Ростова-на-Дону все еще ждет решения. Речь идет про общественные туалеты, которые простаивают из-за нерешительности властей. «Акценты юга» объясняют, что десяток уличных туалетов никак не введут в эксплуатацию, потому что городские власти не могут определиться со стоимостью их посещения. Дорогостоящая покупка стоит без дела уже почти целый год.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Позже всех. Дагестан» сообщил о необычном звонке, который поступил в полицию Кизлярского района. Местный житель нашел на берегу моря пять корабельных пушек. Оказалось, им уже более двухста лет. Полиция намерена перевести найденное оружие в отдел и затем передать специалистам на изучение.

Уральский федеральный округ

Администрация одного из городов Ханты-Мансийского автономного округа решила провести занятия по тимбилдингу. Для лучшего сплочения коллектива сотрудники стали лепить пельмени. «Организаторы из управления делами администрации города пояснили: дали возможность понять сотрудникам мэрии, что они творческие личности и при этом одна команда», — пишет «Обь».

Тем временем в Тюмени началась коллективная атака клещей. Их великое множество. «Столица деревень» узнала, что с каждой прогулки собачники приносят по несколько штук и на себе, и на питомцах. Рекорд принадлежит женщине, которая сняла с себя 43 клеща после прогулки по осиннику. В городе требуют обработать все парки и прилегающие к городу леса.

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке проведут интересный субботник. Мэр Сергей Кузнецов наметил его в сквере А. Ф. Кузнецова и пригласил всех своих однофамильцев. «Уверен, что неравнодушные Кузнецовы, любящие свой город, откликнуться вновь и придут на субботник в сквер», — сказал он. «Бузотеры и воронье» передают, что люди с другими фамилиями тоже могут поучаствовать.

Как известно, в России много разных «столиц». Кроме Москвы, есть «вторая столица» Петербург, помидорная столица Сызрань, столицы Сибири и Поволжья. На днях появилась еще одна. Столицей сусликов стал Красноярск. «Gornovosti Красноярск» пишет, что город обошел все остальные. В нем можно легко посмотреть на сусликов и пообщаться с ними. В городском Татышев-парке для грызунов даже есть пешеходный переход и «суслик-пабы».

Новость о большом вреде курения передает «Узник Абакана». В Хакасии сгорел из-за брошенного окурка целый памятник природы — «Уйтаг». Уничтожено 200 га растительности. И все из-за безответственного поведения неизвестного курильщика.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» опровергает слухи о том, что белые медведи из якутского зоопарка отказываются принимать участие в съемках западной рекламы. Дирекция зоопарка сообщила, что никаких политических заявлений не делала, а рекламные предложения медведям не поступали.

В Хабаровске на выходных на дворовой мусорной площадке увидели гроб. Находка взбудоражила горожан. После обсуждения выяснилось, что никому из жильцов гроб не принадлежит, его накануне вечером принес на помойку неизвестный молодой человек. «Когда вопросов накопилось больше, чем ответов, пришлось вызывать полицию. Теперь она будет искать владельца гроба и выяснять, что это было – выходной у смерти или русское национальное «использование не по назначению», — пишет «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 29 апреля.