Кострома, 22 апреля 2022, 15:36 — REGNUM Землю под строительство служебного жилья предприятиям в Костромской области будут предоставлять без торгов. Закон об этом, внесённый администрацией региона, на заседании 21 апреля поддержали депутаты региональной думы.
Теперь компании смогут получить участки в аренду без торгов и по сниженной стоимости. Претендовать на поддержку могут предприятия, на которых трудятся более 100 человек. Компании должны заниматься текстилем, деревопереработкой, химией, полиграфией, ювелирным делом, производить мебель, машины, лекарства или стройматериалы.
Решения по возведению служебного жилья и о предоставлении земли будет принимать Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области. При этом, квартиры должны быть построены в течение 5 лет с момента получения участка. В дальнейшем жильё будет передаваться в наём сотрудникам. По истечении 5 лет человек сможет оформить его в собственность.
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