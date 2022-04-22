Кострома, 22 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Землю под строительство служебного жилья предприятиям в Костромской области будут предоставлять без торгов. Закон об этом, внесённый администрацией региона, на заседании 21 апреля поддержали депутаты региональной думы.

Наталья Диева Стройка

Теперь компании смогут получить участки в аренду без торгов и по сниженной стоимости. Претендовать на поддержку могут предприятия, на которых трудятся более 100 человек. Компании должны заниматься текстилем, деревопереработкой, химией, полиграфией, ювелирным делом, производить мебель, машины, лекарства или стройматериалы.

«Закон нужный и своевременный. Он позволит нам не за счет бюджетных средств, а за счет средств бизнеса создавать жилищную инфраструктуру и тем самым укреплять свои кадры, а по большому счету свой бизнес и экономику региона в целом. Думаю, желающих будет много. Специалистов, особенно высококлассных, редких специальностей надо держать, надо привязывать», — выразил мнение об инициативе спикер облдумы Алексей Анохин.

«Должен быть единый подход. Если мы отдаём землю без торгов, без процедур, для нас принципиально важно учесть все риски, чтобы это не превратилось в бизнес вместо социального проекта», — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Решения по возведению служебного жилья и о предоставлении земли будет принимать Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области. При этом, квартиры должны быть построены в течение 5 лет с момента получения участка. В дальнейшем жильё будет передаваться в наём сотрудникам. По истечении 5 лет человек сможет оформить его в собственность.