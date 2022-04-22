Степанакерт, , 14:56 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян разрешил массовые мероприятия в дни памяти жертв геноцида армян. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

Араик Владимирович Арутюнян wikipedia.org

Сообщается, что Арутюнян внёс поправки в указ от 26 марта 2022 года «О временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения», который запрещает массовые акции. Мероприятия в память о геноциде армян пройдут в Степанакерте 23 и 24 апреля.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе с 24 марта запрещено проводить массовые акции, забастовки какие-либо мероприятия, которые мешают работе предприятий. Также приостановлена работа организаций, которые ведут пропаганду или другую деятельность, направленную против обороноспособности и безопасности республики.