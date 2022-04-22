Ереван, , 14:56 — REGNUM Подписание Арменией каких-либо договоренности с Азербайджаном без общественного обсуждения с Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) исключил армянский премьер-министр Никол Пашинян 22 апреля в ходе заседания парламента страны.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Исключаю, просто исключаю, чтобы был более или менее близкий к подписанию документ, который был бы подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – ред.)», — сказал он.

При этом Пашинян добавил, что он считает это «железной гарантией» того, что судьба Нагорного Карабаха не будет решена без участия в этом народа НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если Ереван откажется от мирного договора, предложенного азербайджанской стороной, то Баку может не признать территориальную целостность Армении.