Пхочхон, Южная Корея, , 14:56 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чжон Сук посетили 22 апреля Национальный дендрарий в городе Пхочхон провинции Кёнгидо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, глава государства посадил сосну густоцветковую, чтобы подчеркнуть важность достижения углеродной нейтральности и защиты национальных растительных ресурсов в День Земли.

Он также посетил место, где бывший президент страны Но Му Хён посадил в 2007 году дзелькву пильчатую, а также место, где экс-глава государства Ким Дэ Чжун посадил в 2002 году сосну густоцветковую.

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