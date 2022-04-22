Париж, , 14:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон даст своё последнее телеинтервью в рамках предвыборной кампании, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Кандидат в президенты даст интервью в пятницу в 18:30 по местному времени. Эммануэль Макрон даст телевидению, интервью, записанное ​​в Фижаке после прогулки по улицам города.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила избирателям простой выбор: «Макрон или Франция».

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