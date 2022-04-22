Москва, , 14:53 — REGNUM То, что власти Британии пролонгировали возможность проведения платежей за газ через Газпромбанк, говорит о том, что проблема, связанная с бОльшим воздействием санкций на их инициатора, нежели на Россию, вышла на пик своего обострения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«То, что продление такой возможности дано лишь до 31 мая, вероятно, связано с расчетом британских властей на то, что к этому периоду, с одной стороны запас в хранилищах будет доведен до комфортно необходимых уровней, а с другой – удастся найти частичное замещение выпадающих российских поставок — в случае объявления полного эмбарго на поставки из России.

Однако, ни первое, ни второе не вернет экономику Великобритании к прежнему комфортному функционированию с понятной и прогнозируемой ситуацией в части энергоснабжения.

«Точечные» меры, безусловно, снимают часть напряженности на период ближайших месяцев, но, в глобальном смысле, без пересмотра отношений с Россией, возврат к прежней модели функционирования экономики (как и к прежнему уровню инфляции) не представляется возможным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.

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