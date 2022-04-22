Самара, 22 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Число прямых рейсов в Сочи намерены увеличить из международного аэропорта Самары. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба этой воздушной гавани.

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Сообщается, что перед майскими праздниками дополнительные рейсы на этом маршруте появились у двух авиакомпаний. Так, с 3 по 27 мая в расписание аэропорта добавлен рейс авиакомпании «Россия».

Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам воздушными судами Boeing 737-800.

С 30 апреля по 31 мая авиакомпания Nordwind рейсы в Сочи будут выполняться по вторникам и субботам. Отмечается, что в летнем расписании полеты в Сочи также запланированы у авиакомпаний Azur Air, «Уральские авиалинии» и Smartavia.