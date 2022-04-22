* запрещённая в России организация

Симферополь, 22 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. К двум годам лишения свободы условно приговорил городской суд Армянска Республики Крым главаря так называемого «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафу Джемилева, об этом сообщили в суде 22 апреля.

Https://pixabay.com Суд

Джемилев заочно признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, в незаконном пересечении госграницы России и небрежном хранении оружия. Несмотря на приговор, Джемилева освободили от ответственности по амнистии, уточняет «Крыминформ».

Гражданин Украины Джемилев признан виновным в том, что в мае 2014 года незаконно пересек границу России в пункте пропуска «Армянск» в Крыму. Также его признали виновным в незаконном хранении в доме в Бахчисарае оружия, из которого в мае 2013 года его сын застрелил человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мустафа Джемилев ране был заочно арестован Киевским районным судом Симферополя по ходатайству ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ. Джемилев известен как один из организаторов блокады Крыма.