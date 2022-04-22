Белгородский район, Белгородская область, 22 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Очередную провокацию опровергают 22 апреля власти Белгородского района Белгородской области – «доброжелатели» рассказывают жителям о «попытке прорыва с Харьковской области украинских танков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танк

На этот раз якобы в районе погранперехода Нехотеевка – Гоптовка рискнули прорваться в Россию 10 танков, но «восемь были уничтожены, два развернулись назад».

«Уважаемые жители, Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района всё спокойно», — обратился к жителям глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

С опровержение выступила и глава администрации Журавлёвского поселения Анжелика Самойлова, в состав которой входит Нехотеевка, — жители заняты весенней уборкой, открыты магазины.