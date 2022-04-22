Донецк, 22 апреля 2022, 14:49 — REGNUM Группировка войск Вооружённых сил РФ, ДНР и ЛНР наступает на всех направлениях, сообщил 22 апреля первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, которые приводит RT, продолжается развитие успеха севернее Донецка. После полной зачистки Верхнеторецкого войска выдвинулись по направлению к населённому пункту Очеретино, что позволяет обойти по левому флангу авдеевскую группировку с возможным заходом в тыл.
Также идёт зачистка Марьинки. С северо-востока продолжается наступление на Славянск и Краматорск, с юго-востока – в районе Гуляйполе и Угледара.