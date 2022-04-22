Донецк, , 14:49 — REGNUM Группировка войск Вооружённых сил РФ, ДНР и ЛНР наступает на всех направлениях, сообщил 22 апреля первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Даниил Безсонов Dnr-online.ru

По его словам, которые приводит RT, продолжается развитие успеха севернее Донецка. После полной зачистки Верхнеторецкого войска выдвинулись по направлению к населённому пункту Очеретино, что позволяет обойти по левому флангу авдеевскую группировку с возможным заходом в тыл.

Также идёт зачистка Марьинки. С северо-востока продолжается наступление на Славянск и Краматорск, с юго-востока – в районе Гуляйполе и Угледара.