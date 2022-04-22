Нью-Дели, , 14:47 — REGNUM Великобритания планирует поставить танки Польше для дальнейшей помощи Украине. Об этом 22 апреля на пресс-конференции в Нью-Дели заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, сообщает Le Figaro.

Танк Цитата из к/ф «Т-34». Реж. Алексей Сидоров. 2017. Россия

«Мы планируем отправить танки в Польшу, чтобы помочь ей направить часть своих Т-72 на Украину», — сказал глава британского правительства.

Соединенное Королевство планирует поставлять британские танки Польше в качестве замены танков советской конструкции, которые последняя могла бы предоставить Украине, уточняет издание.

Также, по словам Джонсона, Лондон решил увеличить военную помощь Украине, а также усилить санкционное давление на Россию, опасаясь, что ВС РФ могут выполнить поставленные перед ними задачи в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии готовит поставки тяжёлого вооружения Украине, которые будут осуществляться по принципу так называемого кругового обмена. Так, восточный партнёр по НАТО Словения планирует передать Украине большее количество своих боевых танков Т-72 и получить взамен из Германии боевые машины пехоты Marder и бронетранспортёры Fuchs.

При этом, согласно информации военных экспертов, из 54 словенских танков М-84 (копия Т-72) модернизацию и ремонт прошли лишь 13 единиц. Остальная техника находится в резерве около десяти лет и, вероятно, требует капитального ремонта.

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