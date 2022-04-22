Оренбург, , 14:46 — REGNUM В Оренбурге скандально известный долгострой «Атриум» 22 апреля стал собственностью муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Площадь «Атриум» в Оренбурге

Объект в судебном порядке был изъят путем продажи с публичных торгов, поскольку бывший собственник (ООО «ЗападноАбдулинО») утратил право аренды на земельные участки. Аукцион по продаже «Атриума», объявленный в марте, признали несостоявшимся. Правом приобрести объект незавершенного строительства по начальной цене, составляющей 58,9 млн рублей, воспользовался муниципалитет.

«Переход права в отношении недостроя был совершен после снятия в установленном порядке обременений и арестов, наложенных Арбитражным судом Оренбургской области и судебными приставами, поскольку исчезли основания для сохранения ограничений по распоряжению объектом», — сказали в администрации.

Напомним, в 2002 году в Оренбурге начали реализацию грандиозного по тем временам проекта. В центре города намеревались построить торгово-административный комплекс. Однако стройка была заморожена. Долгие годы в ядре муниципалитета находится огромный котлован.

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