Нью-Дели, , 14:43 — REGNUM Танки собираются отправить Польши власти Британии на фоне событий на Украине. Об этом 22 апреля заявил британский премьер-министр Борис Джонсон во время пресс-конференции по итогам визита в Индию.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

«Мы отправляем танки в Польшу, чтобы они (Варшава – ред.) могли направить свои Т-72 на Украину», — сказал он.

Также Джонсон добавил, что Вооруженные сил (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины могут выполнить поставленные на им задачи в Донбассе, и потому британские власти намерены увеличить военную помощь киевскому режиму, а также усилить санкции против российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что раздача населению огнестрельного оружия на Украине привела к националистическому хаосу.