Набережные Челны, Татария, , 14:43 — REGNUM В одном из магазинов в городе Набережные Челны реализовывали алкогольную продукцию кустарного производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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Установлено, что вино, водка, коньяк различных наименований поставлялись в магазин с овощного ларька, в котором хранилась алкогольная продукция с признаками контрафакта. Общий объем изъятой продукции составил 388 литров.

Образцы направлены на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителя Казани при обыске гаражей изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров.

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