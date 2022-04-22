Набережные Челны, Татарстан, 22 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В одном из магазинов в городе Набережные Челны реализовывали алкогольную продукцию кустарного производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

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Установлено, что вино, водка, коньяк различных наименований поставлялись в магазин с овощного ларька, в котором хранилась алкогольная продукция с признаками контрафакта. Общий объем изъятой продукции составил 388 литров.

Образцы направлены на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителя Казани при обыске гаражей изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров.

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