Ереван, 22 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что его последний визит в Москву был эффективным. Он рассказал подробности 22 апреля на заседании армянского правительства.

Primeminister.am Никол Пашинян

Армянский лидер выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанный приём. Премьер-министр отметил, что наибольшее внимание на встрече с российским президентом уделили вопросам безопасности.

«Были достигнуты важные договоренности относительно принципов открытия региональных коммуникаций, зафиксировано единство подходов Армении и России», — сказал Пашинян.

Напомним, Пашинян посетил Россию с двухдневным визитом 19 апреля. Кроме Москвы, он также побывал в Нижнем Новгороде.