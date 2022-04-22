Элиста, 22 апреля 2022, 14:40 — REGNUM В школах Элисты, руководители которых утром 22 апреля получили анонимные угрозы, взрывных устройств не обнаружено. Образовательные учреждения с 23 апреля возобновят прежний режим работы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Элисты Дмитрий Довгополов.
«По итогам проверки правоохранительными органами дано сообщение, что взрывных устройств не обнаружено. С завтрашнего дня все школы города будут работать в обычном режиме. Поводов для беспокойств нет», — сказал он.
ИА REGNUM сообщало, что все школы Элисты 22 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.
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