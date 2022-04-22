Элиста, 22 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В школах Элисты, руководители которых утром 22 апреля получили анонимные угрозы, взрывных устройств не обнаружено. Образовательные учреждения с 23 апреля возобновят прежний режим работы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Элисты Дмитрий Довгополов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«По итогам проверки правоохранительными органами дано сообщение, что взрывных устройств не обнаружено. С завтрашнего дня все школы города будут работать в обычном режиме. Поводов для беспокойств нет», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что все школы Элисты 22 апреля были переведены на дистанционный формат обучения.