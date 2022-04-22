Джакарта, , 14:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о запрете на экспорт сырья для растительного масла, сообщает Kpompas.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Запрет начнёт действовать с 28 апреля 2022 года.

«Сегодня я председательствовал на совещании по удовлетворению основных потребностей людей, особенно связанных с наличием растительного масла в стране», — заявил президент Индонезии.

Правительство хочет, чтобы на рынке снова было много растительного масла по доступным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию в Джакарте в ознаменование Дня труда 1 мая.

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