Джакарта, 22 апреля 2022, 14:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о запрете на экспорт сырья для растительного масла, сообщает Kpompas.
Запрет начнёт действовать с 28 апреля 2022 года.
«Сегодня я председательствовал на совещании по удовлетворению основных потребностей людей, особенно связанных с наличием растительного масла в стране», — заявил президент Индонезии.
Правительство хочет, чтобы на рынке снова было много растительного масла по доступным ценам.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд профсоюзных организаций в Индонезии проведут демонстрацию в Джакарте в ознаменование Дня труда 1 мая.
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