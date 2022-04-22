Вашингтон, 22 апреля 2022, 14:38 — REGNUM Американская инди-рок-группа Warpaint поделилась третьим синглом из своего будущего альбома Radiate Like This. Песня Hips стала доступна на стриминговых сервисах 22 апреля.
Сингл Hips следует за ранее выпущенными Stevie и Champion, которые появятся на первом за шесть лет альбоме американского коллектива. Radiate Like This последует за альбомом 2016 года Head’s Up.
Пластинка будет представлена 6 мая. Напомним, что в феврале 2022 года солистка коллектива Дженни Ли анонсировала свой второй сольный альбом Heart Tax.
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