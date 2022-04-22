Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Американская инди-рок-группа Warpaint поделилась третьим синглом из своего будущего альбома Radiate Like This. Песня Hips стала доступна на стриминговых сервисах 22 апреля.

Группа Warpaint Скриншот The Line Of Best Fit

Сингл Hips следует за ранее выпущенными Stevie и Champion, которые появятся на первом за шесть лет альбоме американского коллектива. Radiate Like This последует за альбомом 2016 года Head’s Up.

Пластинка будет представлена 6 мая. Напомним, что в феврале 2022 года солистка коллектива Дженни Ли анонсировала свой второй сольный альбом Heart Tax.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Megan Thee Stallion выпустила новую песни Plan B

Читайте развитие сюжета: Warpaint выпустили второй сингл из будущего альбома