Вашингтон, 22 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Warpaint поделилась третьим синглом из своего будущего альбома Radiate Like This. Песня Hips стала доступна на стриминговых сервисах 22 апреля.

Скриншот The Line Of Best Fit Группа Warpaint

Сингл Hips следует за ранее выпущенными Stevie и Champion, которые появятся на первом за шесть лет альбоме американского коллектива. Radiate Like This последует за альбомом 2016 года Head’s Up.

Пластинка будет представлена 6 мая. Напомним, что в феврале 2022 года солистка коллектива Дженни Ли анонсировала свой второй сольный альбом Heart Tax.