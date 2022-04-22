Хельсинки, 22 апреля 2022, 14:38 — REGNUM Финляндия с 24 апреля будет получать из России на треть меньше электроэнергии. Об этом сообщает 22 апреля агентство Bloomberg.
ТАСС направило запрос в российскую генерирующую компанию «Интер РАО» по поводу решения Хельсинки сократить импорт энергии, но пока не получило ответа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Финляндии спрогнозировали замедление экономического роста вдвое относительно ранее ожидавшихся показателей из-за введения антироссийских санкций.
Читайте также: Санкции против России вдвое замедлят рост экономики Финляндии