Хельсинки, , 14:38 — REGNUM Финляндия с 24 апреля будет получать из России на треть меньше электроэнергии. Об этом сообщает 22 апреля агентство Bloomberg.

ТАСС направило запрос в российскую генерирующую компанию «Интер РАО» по поводу решения Хельсинки сократить импорт энергии, но пока не получило ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Финляндии спрогнозировали замедление экономического роста вдвое относительно ранее ожидавшихся показателей из-за введения антироссийских санкций.

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