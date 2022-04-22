Сеул, , 14:38 — REGNUM С 2025 года Южная Корея начнет закупать сжиженный природный газ (СПГ) у Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей государственной компании-импортера газа KOGAS.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители компаннии подписали контракт с британской нефтяной компанией BP Plc. на ежегодный импорт 1,58 млн тонн СПГ американского производства.

По контракту компания будет импортировать газ, начиная с 2025 года, в течение 18 лет.

Сжиженный природный газ, который будет импортироваться из дочерней компании BP в Сингапуре, покроет 3% годового потребления Южной Кореи.

В компании отметили, что данная долгосрочная сделка поможет снизить зависимость страны от поставок СПГ ее существующими поставщиками.