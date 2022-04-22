Псков, 22 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Эпидемическая обстановка в Псковской области не позволяет отменить действующие антиковидные ограничения, поэтому они продлеваются до 31 мая 2022 года. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Соблюдайте социальную дистанцию

Губернатор области Михаил Ведерников по предписанию главного государственного санитарного врача региона подписал соответствующее постановление. Так, в Псковской области остаются под запретом работа ночных клубов и кальянных. Жители региона по-прежнему должны носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Отметим, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 56 случаев заражения коронавирусом. В регионе за сутки от ковида не умер ни один пациент. При этом выздоровели за сутки 130 человек.