Ульяновск, , 14:33 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил ход строительства дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк. Он возводится в рамках национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Строительство дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк Ульяновской области https://ulgov.ru

Рабочая поездка состоялась 21 апреля. В ходе визита в Барышский район губернатор посетил строительную площадку и обсудил с подрядной организацией график выполнения работ. Новый жилой корпус дома-интерната на 270 мест возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Считаю, что идти в темпе удаётся, в том числе благодаря тому, что еженедельно мы собираем подрядчиков и подробно разбираем ситуацию по каждой социально значимой стройке», — подчеркнул Алексей Русских.

Он также пояснил, что еженедельный мониторинг «позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности и корректировать действия».

В настоящее время на площадку завозятся строительные материалы для продолжения возведения хозяйственных блоков и жилого корпуса.

Строительство объекта оценивается в 740 млн рублей. Сюда будут переселены граждане, проживающие в зданиях стационаров с нарушениями установленных норм жилой площади на одно койко-место.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова отметила, что ведомство в постоянном режиме работает с Министерством труда и социальной защиты России, что позволило привлечь дополнительные средства на строительство регионального социального учреждения.

«Техническая готовность составляет чуть более 33% и, по предварительным расчётам, в октябре следующего года объект можно будет сдать в эксплуатацию», — полагает министра.

Кроме того, запуск социального учреждения позволит создать новые рабочие места для жителей Ульяновской области.