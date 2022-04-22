В Ульяновской области строится новый дом-интернат для пожилых граждан
Ульяновск, 22 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проверил ход строительства дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк. Он возводится в рамках национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Рабочая поездка состоялась 21 апреля. В ходе визита в Барышский район губернатор посетил строительную площадку и обсудил с подрядной организацией график выполнения работ. Новый жилой корпус дома-интерната на 270 мест возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Он также пояснил, что еженедельный мониторинг «позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности и корректировать действия».
В настоящее время на площадку завозятся строительные материалы для продолжения возведения хозяйственных блоков и жилого корпуса.
Строительство объекта оценивается в 740 млн рублей. Сюда будут переселены граждане, проживающие в зданиях стационаров с нарушениями установленных норм жилой площади на одно койко-место.
Министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова отметила, что ведомство в постоянном режиме работает с Министерством труда и социальной защиты России, что позволило привлечь дополнительные средства на строительство регионального социального учреждения.
Кроме того, запуск социального учреждения позволит создать новые рабочие места для жителей Ульяновской области.