Москва, 22 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. На Украине раздача населению огнестрельного оружия привела к националистическому хаосу. Об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Она обратила внимание на исполнения режима законности на территории Украины после раздачи оружия. Всего, по данным СМИ, отмечает Захарова, на руки выдали 25 тыс. стволов, а по её информации – 300 тыс. единиц оружия.

«Если у населения в кризисе появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — сказала Захарова.