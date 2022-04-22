Белгород, 22 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров возобновляет экскурсионный пригородный поезд Белгород – Прохоровка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе минтранса региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Мемориальная звонница на Прохоровском поле

Первый рейс в 2022 году запланирован на 23 апреля. Расписание электрички осталось прежним – по субботам и воскресеньям. Билет в один конец стоит всего 24 рубля. Поезд делает промежуточную остановку, в том числе, на станции «Звонница».

В 2021 году экскурсионным поездом воспользовались более семи тысяч пассажиров.