Москва, , 14:31 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и параолимпийцами пройдёт 26 апреля. Об этом 22 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин пообщается с победителями и призёрами зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также с членами российской параолимпийской команды.

Также 26 апреля Путин примет участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

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