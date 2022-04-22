Вильнюс, , 14:31 — REGNUM Германия готова направить военный контингент в прибалтийские страны, если появится необходимость в укреплении восточного фланга НАТО. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 22 апреля в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

Германский министр заверила, что Берлин внесёт свой вклад в расширение долгосрочного присутствия альянса в Прибалтике.

«Если НАТО решит, что присутствие Североатлантического альянса должно быть увеличено до численности бригады, то мы, Федеративная Республика Германия, внесем существенный вклад», — сказала Бербок на конференции, которую германский МИД транслировал в социальных сетях.

По её словам, Литва, Латвия и Эстония на фоне украинского кризиса нуждаются в «противовоздушной обороне и существенном присутствии НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, Бербок 20 апреля отправилась в поездку по прибалтийским странам. Ранее она пообещала, что Германия будет защищать «каждый квадратный сантиметр» общей территории НАТО.

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