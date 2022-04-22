Вашингтон, , 14:31 — REGNUM США действительно находятся на очень опасном этапе своей истории, уважение к Вашингтону утеряно даже в западном мире, не говоря уже о странах Азии, Латинской Америки, Азии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 апреля, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что для США сейчас идёт самый тяжелый этап в истории страны. Американское руководство не уважают и не боятся в мире, именно это привело к созданию опасного положения, полагает экс-президент США.

« Заявления Трампа имеют главной целью подрыв политических позиций Демократической партии и наваривание личного политического капитала на промахах Байдена. Отсюда бахвальство, отсюда стремление запугать американцев и не только американцев, заставить их искать спасителя. Тем не менее, в словах Трампа немало реализма, есть правильное понимание современных международных обстоятельств.

США действительно находятся на очень опасном этапе своей истории. Уважение к США было утеряно не сейчас, причём даже в западном мире, не говоря уже о странах Азии, Латинской Америки, Азии. Да, взгляд на США снизу вверх сохранялся, но это не было уважением — роль единственного мирового лидера, обретённая в 1991 году, была американцами утрачена в 2000-е. Трамп, надо отдать ему должное, пытался восстановить авторитет США, но ему не дали этого сделать. Остался только страх. Что бы ни говорили сегодня западноевропейские лидеры о своей приверженности союзническим отношениям с США, в основе этих отношений лежит страх — страх перед возможным наказанием за нелояльность, страх нести самостоятельную ответственность в мире без гегемона.

Мощь современного оружия Америке не поможет, потому что есть Россия. Доминировать экономически США не дадут Китай и Индия. Но в Европе США близки к тому, чтобы обеспечить своё экономическое господство — к несчастью европейцев. Протрезвление народов Европы будет очень тяжёлым и драматичным; недалеко то время, когда они своих пресмыкающихся перед США политиков снесут. Место США в Европе будут стараться занять англичане, но у них не хватит ни экономической мощи, ни силы оружия. Европе, хочет она того или нет, придётся стать самостоятельной.

Возможно, при Трампе Вашингтону и удалось бы несколько сгладить противоречия между Россией и Западом по Украине, но с каждым днём СВО становится всё более очевидным, какой нарыв США и их союзники устроили на наших границах. Его давно надо было вскрывать; протяни мы ещё какое-то время, нацистский гной разлился по Евразии гораздо шире, чем сегодня.