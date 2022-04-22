Уфа, 22 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Государственные награды за профессиональные достижения жителям Башкирии вручил глава региона Радий Хабиров. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров

Сообщается, что медалями, орденами, почётными грамотами, благодарностями и званиями были отмечены профессиональные достижения 48 работников строительства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, общественного питания и торговли, государственной службы, муниципального управления, здравоохранения, образования, культуры, спорта и искусства.

«Вы удостоены этих наград за высокое мастерство и многолетний созидательный труд. Со многими из вас я знаком лично и знаю, что вы всегда работаете на совесть», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Глава Башкирии поблагодарил награжденных за их многолетний добросовестный труд и пожелал им крепкого здоровья, мира, благополучия, добра и новых свершений.