Париж, 22 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В случае, если Европа откажется от поставок природного газа из России, она столкнется с последствиями этого уже во время следующей зимы. Об этом 22 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-Franсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Последствий этого эмбарго на поставки российских энергоресурсов – ред.) мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что введение эмбарго на поставки в Европу российского природного газа является недопустимым, так как оно не остановит спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и при этом приведет к значительным последствиям для Германии и других европейских стран.