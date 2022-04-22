Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2022, 14:29 — REGNUM Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джонов Рут Пит) представила новый сингл Plan B после того, как исполнила его фрагмент во время фестиваля Coachella на прошлой неделе. Об этом 22 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.
Песня включает гостевые куплеты от участников хип-хоп-группы Wu-Tang Clan — Raekwoon (Кори Вудз) и Ghostface Killah (Деннис Коулз).
Во время своего выступления на Coachella певица заявила, что эта песня является очень «личной» для нее. В марте Megan Thee Stallion приняла участие в сингле Дуа Липы Sweetest Pie.
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