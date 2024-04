Лос-Анджелес, США, 22 апреля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джонов Рут Пит) представила новый сингл Plan B после того, как исполнила его фрагмент во время фестиваля Coachella на прошлой неделе. Об этом 22 апреля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот YouTube Megan Thee Stallion и Дуа Липа

Песня включает гостевые куплеты от участников хип-хоп-группы Wu-Tang Clan — Raekwoon (Кори Вудз) и Ghostface Killah (Деннис Коулз).

Во время своего выступления на Coachella певица заявила, что эта песня является очень «личной» для нее. В марте Megan Thee Stallion приняла участие в сингле Дуа Липы Sweetest Pie.