Париж, , 14:29 — REGNUM В ближайшее время Евросоюз может не ощутить серьёзных последствий от отказа от российского газа. Об этом в интервью Ouest-France 22 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По его словам, ЕС не увидит последствий санкций против российских энергоресурсов весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены.

«Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — подчеркнул глава Пятой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз пока не намерен вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из России, поскольку несколько стран-членов ЕС пригрозили наложить вето на это решение. Отмечается, что против полного отказа от энергоносителей из России выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают Польша и Франция.

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Французский политолог и экономист Александр дель Валль считает, что введение эмбарго на поставки российского газа и нефти обернётся падением доходов и снижением уровня жизни у граждан в Европе, спровоцирует бунты по всему ЕС, а саму Европу ожидает тотальный дефицит продовольствия, который обернётся глубокими кризисами в Евросоюзе.

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