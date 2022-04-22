Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Вашингтон будет помогать Грузии в случае конфликта с Россией, так же как сейчас помогает Украине. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге для СМИ.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналист задал ему вопрос, какую конкретную помощь готов оказать Вашингтон Грузии. Прайс ответил, что США оказывают этой стране поддержку и будут продолжать.

«Не буду подробно останавливаться на гипотезах того, что мы видим из Москвы, хотя скажу, что мы уже показали, в том числе и на примере Украины, что США привержены партнёрам в этом регионе», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины члены правительства Грузии неоднократно заявляли, что нельзя допустить втягивания Тбилиси в конфликт с Москвой. Также в Грузии отказались вводить санкции против России.