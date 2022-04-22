Вашингтон, 22 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Вашингтон будет помогать Грузии в случае конфликта с Россией, так же как сейчас помогает Украине. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на брифинге для СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Журналист задал ему вопрос, какую конкретную помощь готов оказать Вашингтон Грузии. Прайс ответил, что США оказывают этой стране поддержку и будут продолжать.

«Не буду подробно останавливаться на гипотезах того, что мы видим из Москвы, хотя скажу, что мы уже показали, в том числе и на примере Украины, что США привержены партнёрам в этом регионе», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины члены правительства Грузии неоднократно заявляли, что нельзя допустить втягивания Тбилиси в конфликт с Москвой. Также в Грузии отказались вводить санкции против России.