Ставрополь, 22 апреля 2022, 14:26 — REGNUM В Ставропольском крае бывшего руководителя колледжа связи имени В. А. Петрова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено прокурором региона Александром Лоренцем, сообщили 22 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.
Согласно материалам уголовного дела, экс-директор государственного профессионального образовательного учреждения Павел Кувалдин погасил денежными средствами, принадлежавшими колледжу, свой долг перед бюджетом Ставропольского края. Сумма ущерба учебному заведению составила 2,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2016 году колледж получил субсидию на развитие инновационной площадки на базе колледжа в размере 2,6 млн рублей. Однако к этому времени площадка была уже закрыта, между тем денежные средства были направлены на выплаты стимулирующих надбавок самому директору и ряду сотрудников.
После возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями суд постановил освободить экс-директора от уголовной ответственности. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
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