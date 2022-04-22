Ставрополь, 22 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае бывшего руководителя колледжа связи имени В. А. Петрова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Обвинительное заключение утверждено прокурором региона Александром Лоренцем, сообщили 22 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Согласно материалам уголовного дела, экс-директор государственного профессионального образовательного учреждения Павел Кувалдин погасил денежными средствами, принадлежавшими колледжу, свой долг перед бюджетом Ставропольского края. Сумма ущерба учебному заведению составила 2,6 млн рублей.

«С целью возмещения причиненного материального ущерба, вместо принадлежащих ему личных денежных средств, возвратил в бюджет Ставропольского края принадлежащие образовательному учреждению 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в 2016 году колледж получил субсидию на развитие инновационной площадки на базе колледжа в размере 2,6 млн рублей. Однако к этому времени площадка была уже закрыта, между тем денежные средства были направлены на выплаты стимулирующих надбавок самому директору и ряду сотрудников.

После возбуждения уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями суд постановил освободить экс-директора от уголовной ответственности. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Читайте также: На Ставрополье директора колледжа подозревают в хищении 2,6 млн рублей