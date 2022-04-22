22 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

В то время как улучшение турецко-израильских и турецко-американских отношений может вызвать радость в Вашингтоне, администрации Байдена необходимо исправить выбранный курс и предпринять более решительные меры, если она хочет проводить «правильную» ближневосточную стратегию.

Максим Исаев, , 15:27 — REGNUM Специальная военная операция России по денацификации Украины запустила волнообразные процессы на Ближнем Востоке: страны региона стали переоценивать свои отношения с Россией и США. Приведет ли такое развитие событий к большей стабильности и безопасности региона, пока сказать сложно, однако на сегодняшний день наблюдается позитивная динамика в отношениях США с Турцией и ОАЭ, а также Турции и Израиля, пишет Амин Сайкал в статье, вышедшей 22 апреля в The Strategist.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отношения Турции с Израилем, похоже, идут на поправку. Отношения Анкары и Тель-Авива до того, как в 2002 году к власти пришла прагматичная исламистская Партия справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана, были очень теплые: страны поддерживали тесные связи в военной области, а также в сфере безопасности, экономики и торговли. Ключевую роль в этом процессе сыграли блок НАТО, во главе которого стоят США, а также израильско-американское стратегическое партнерство.

Однако, когда Эрдоган переориентировал внешнюю политику Турции и стал поддерживать Палестину и стремиться к приобретению друзей в мусульманском мире, в турецко-израильских отношениях произошло похолодание. Израиль отверг критику Эрдогана, обвинившего Тель-Авив в жестоком обращении с палестинцами на оккупированных территориях в целом, а также осудившего военные действия Израиля 2008–2009 годов в секторе Газа в частности.

Дальнейшее обострение произошло в январе 2009 года, когда на саммите в Давосе Эрдоган обвинил президента Израиля Шимона Переса, заявив, что Израиль «очень хорошо» знает, «как убивать», а также после событий мая 2010 года, когда израильские военные совершили налет на поддерживаемую Турцией флотилию, которая пыталась доставить гуманитарную помощь в заблокированную Газу, в результате чего погибли девять турецких активистов.

Эрдоган уходит с заседания Всемирного экономического форума после столкновения с Пересом из-за войны в Газе World Economic Forum

Однако в последнее время обе стороны сочли целесообразным пойти на потепление своих отношения. Эрдоган и бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ненавидели друг друга, но с тех пор, как в Израиле к власти в 2021 году пришло новое правительство, турецкий лидер сделал несколько позитивных жестов, благодаря которым в марте смог состояться визит в Турцию президента Израиля Исаака Герцога. На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как сообщается, призвал к «устойчивым отношениям» с Тель-Авивом при условии, что Израиль будет соблюдать «международное право по палестинскому вопросу».

Обе стороны обеспокоены спецоперацией России на Украине, и каждая пытается сыграть роль посредника в разрешении этого конфликта, хотя пока безуспешно. Никто из них прямо не осудил действия России, но их взаимное недоверие к России Владимира Путина по геополитическим причинам нельзя сбрасывать со счетов в их стремлении улучшить свои отношения.

Кроме того, Эрдоган теперь, похоже, понимает, что его склонность к Путину в последние несколько лет не была стратегически мудрой. Он наладил тесную дружбу с российским лидером, главным образом для того, чтобы подчеркнуть свое недовольство США и их европейскими союзниками за то, что они не оказали решительной поддержки его жестким репрессиям против оппозиции после неудавшегося переворота против него в 2016 году. Так, он закупил у России зенитно-ракетный комплекс С-400, что вызвало гнев Вашингтона. В ответ США отказали Турции в продаже истребителей F-35, за которые Анкара уже заплатила.

ЗРС С-400 Vitaly V. Kuzmin

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До того, как разразился кризис на Украине, обе стороны пытались урегулировать свои разногласия, а США в качестве замены предлагали поставить Анкаре истребители F-16. Тем не менее, учитывая операцию России на Украине, у Эрдогана есть веские причины дистанцироваться от президента РФ Владимира Путина — который «не прислушался» к призывам своего турецкого коллеги пойти на дипломатическое урегулирование — и отдать приоритет партнерству Турции с НАТО. Нормализация отношений между Вашингтоном и Анкарой может только способствовать улучшению турецко-израильских отношений.

С другой стороны, США в последнее время стали активно принимать меры по восстановлению своих связей с ОАЭ. Руководство ОАЭ было недовольно тем, как администрация Джо Байдена отреагировала на удар хуситов, нанесенный в январе прошлого года с помощью беспилотников по объектам внутри страны, считая ее запоздалой и недостаточно решительной. Чтобы подчеркнуть свое разочарование Вашингтоном, Абу-Даби несколько сдержанно отреагировал на операцию России на Украине.

Абу-Даби воздержался при голосовании на заседании Совета Безопасности ООН 25 февраля, где была попытка осудить действия России на Украине. Однако воздержание ОАЭ при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 7 апреля, после которого Россия была исключена из Совета по правам человека, явно вызвало большую тревогу в Вашингтоне.

Чтобы наладить отношения, госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе встретился с влиятельным наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом в Марокко и, по некоторой информации, извинился за запоздалую и неадекватную реакцию Вашингтона на нападение хуситов. Он подчеркнул ценность партнерства Америки с ОАЭ и заверил его в полной поддержке Америки перед лицом любой угрозы, которую ОАЭ, наряду с рядом других государств Персидского залива, воспринимают со стороны Ирана. Сейчас, как утверждается, отношения «на правильном пути».

Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян Palacio do Planalto

С другой стороны, большинство арабских союзников США в регионе проголосовали так же, как ОАЭ на Генеральной Ассамблее ООН. В их число вошли Саудовская Аравия и Египет, которые вместе с Израилем сформировали сильнейшие опоры американского влияния в регионе. Это может означать только более широкое разочарование для Вашингтона.

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В то время как улучшение турецко-израильских и турецко-американских отношений может вызвать радость в Вашингтоне, администрации Байдена необходимо исправить выбранный курс и предпринять более решительные меры, если она хочет проводить «правильную» ближневосточную стратегию.