Мадрид, 22 апреля 2022, 14:25 — REGNUM Европейцы вынуждены расплачиваться за антироссийские санкции, хотя принципы свободного рынка нарушают США. Об этом 22 апреля пишет испанский экономист Фернандо Хаен Коль.

Испания
Испания

По его словам, Вашингтон приспосабливает перечень санкций к потребностям США, используя инструмент для превращения в «великого мирового диктатора».

Коль уверен, что угрозы в адрес сотрудничающих с Россией компаний оказывают медвежью услугу либеральной демократии. Они сводят на нет справедливость экономических обвинения властей США в адрес руководства России.