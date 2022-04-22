Джакарта, , 14:24 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 651 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 22 апреля в Индонезии выявлено 6 043 246 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус смогли 10 808 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 866 169 человек.

В период с 21 по 22 апреля от COVID-19 умерли 25 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 040 человек.

В Индонезии также зарегистрировано 21 037 активных случаев COVID-19/

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации президента Индонезии Моэлдоко заявил, что Индонезия занимает нейтральную позицию в отношении ситуации вокруг России и Украины.

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