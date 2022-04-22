София, 22 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Руководитель штаба правительства Болгарии по делам беженцев Валери Рачев объявил о своем добровольном уходе с занимаемой должности. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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По предварительной информации, причиной отставки Рачева стала неэффективная работа указанного подразделения. Из неофициальных источников стало известно, что многие чиновники структуры оказались не в состоянии обеспечить необходимых условий для приема и размещения в Болгарии переселенцев с Украины.

Ранее министр туризма Болгарии Христо Проданов обвинил штаб в неспособности гарантировать питание и проживание десятков тысяч украинских беженцев. Кризис подразделения усугубился после скандала, связанного с распределением средств в болгарских лагерях временного содержания иммигрантов.