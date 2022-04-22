Берлин, 22 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Введение эмбарго на поставки в Европу российского природного газа является недопустимым, так как оно не остановит спецоперацию Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и при этом приведет к значительным последствиям для Германии и других европейских стран. Об этом 22 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналу Der Spiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Как отметил Шольц, в данном случае речь идет не о «зарабатывании денег», а о том, что власти Германии хотят избежать «драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда не откроются снова».

При этом канцлер Германии добавил, что эмбарго на российский газ привело бы к серьезным последствиям «для нашей страны, для всей Европы, от этого также сильно пострадает финансирование восстановления Украины».

«Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) остановило публикацию статистики грузооборота морских портов России.