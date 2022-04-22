Казань, , 14:24 — REGNUM В Татарии задержали 40-летнего бизнесмена из Казани, который подозревается в незаконном экспорте из России химического вещества, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Химическая атака Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мужчина через свои фирмы организовал незаконный экспорт из России тританоламина, включенного в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Как отметил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов, для законного экспорта тританоламина необходима лицензия.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Японии поставить Украине средства химзащиты и беспилотники требует немедленных объяснений.

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