Ялуторовск, Тюменская область, , 14:18 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске на пешеходном переходе ассенизаторская машина сбила школьницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

На месте ДТП Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 апреля на Анисимовском проезде, 3, на пешеходном переходе с хорошей видимостью. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 43-летний водитель не пропустил 14=летнюю девочку. Ребёнок госпитализирован с травмой ноги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировграде Свердловской области произошло ДТП с участием ребёнка-пешехода, который получил с тяжелые травмы.

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