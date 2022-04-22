Ялуторовск, Тюменская область, 22 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске на пешеходном переходе ассенизаторская машина сбила школьницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области На месте ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 апреля на Анисимовском проезде, 3, на пешеходном переходе с хорошей видимостью. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 43-летний водитель не пропустил 14=летнюю девочку. Ребёнок госпитализирован с травмой ноги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кировграде Свердловской области произошло ДТП с участием ребёнка-пешехода, который получил с тяжелые травмы.